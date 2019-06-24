У Києві через аварію перекрили воду на шести вулицях

"Станом на 10:00 24-го червня ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: проспект Науки, 86, 88, 90; вул. Івана Микитенка, 9, 9Б, 11, 13, 15, 15А; вул. Курнатовського, 15; вул. Машинобудівна, 50; вул. Полковника Шутова, 1, 3, 4, 4А, 9, 9А; проспект Перемоги, 55.

Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень: 1 доба.