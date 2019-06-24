Кличко обіцяє, що метро не подорожчає протягом року

Столична влада не планує у найближчий рік підвищувати вартість проїзду у Київському метрополітені.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю "Главкому".

"У найближчий рік не плануємо. Ми дуже сподіваємось, що гривня не впаде, але хочу нагадати, що проїзд у київському метро є одним із найдешевших у світі, і це не таємниця. І у нас, на жаль, транспортна галузь є дотаційною", - сказав Кличко.

Водночас мер Києва зауважив, що у Києві тривають роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

"Роботи там тривають. Можу сказати, що я незадоволений, тому що нам потрібна ще більша динаміка, але на це не вистачає грошей. Втім, ми працюємо і вже наприкінці літа кияни зможуть побачити, як виглядає основна арка мосту, приберемо вже всі іржаві підпірки, які виконували функцію стабілізації цієї конструкції. Основні в’язі арки встановили, на правому березі дорожнє полотно влаштоване, зроблений з'їзд на набережну. Триває будівництво в напрямку лівого берега", - зазначив Кличко.

За його словами, для того, щоб запустити метро на Троєщину, потрібно кілька років.

Читайте також: Головному бухгалтеру Київського метрополітену оголосили підозру

"Бо це – наступний етап після запуску автосполучення через міст. Тому зараз ми працюємо над тим, аби до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом. Цей міст – дворівневий: верхній рівень – для пересування автомобілів, нижній – для метро. Навантаження на столичні мости через Дніпро велике – на 130% перевищує проєктне навантаження у часи пік. Нам багато мостів потрібно ремонтувати. Це ми вже робимо з Південним мостом, у наступному році також будемо ремонтувати міст Метро, міст Патона, який також знаходиться в передаварійному стані. І нам потрібно запустити рух Подільсько-Воскресенським мостом, на будівництво якого будемо кидати ключові сили", - зазначив Кличко.