На в’їзді до Києва сталася смертельна ДТП - затор розтягнувся на 5 кілометрів
Укрінформ
На в'їзді до Києва з боку Житомирської траси сталася смертельна ДТП.
Як повідомляє ТСН, зіткнулися дві фури, водій однієї з них загинув.
За попередньою інформацією, водій однієї машини пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхало друге авто.
Побиті транспортні засоби перекрили всі смуги руху, крім однієї. Затор на в'їзд до столиці вже розтягнувся на 5 км. Зазначається, що більше постраждалих у ДТП немає.