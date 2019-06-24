На в’їзді до Києва сталася смертельна ДТП - затор розтягнувся на 5 кілометрів

На в'їзді до Києва з боку Житомирської траси сталася смертельна ДТП.

Як повідомляє ТСН, зіткнулися дві фури, водій однієї з них загинув.

За попередньою інформацією, водій однієї машини пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхало друге авто.

Побиті транспортні засоби перекрили всі смуги руху, крім однієї. Затор на в'їзд до столиці вже розтягнувся на 5 км. Зазначається, що більше постраждалих у ДТП немає.