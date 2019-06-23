Піротехніки знищили в Києві понад 130 боєприпасів

У столиці минулої доби піротехніки вилучили та знищили 131 одиницю вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Києві.

"21 червня в урочищі Лиса гора, що у Голосіївському районі столиці, виявлено мінометну міну Д-50 мм у кількості 1 одиниця, також було виявлено інші боєприпаси у кількості 130 одиниць. Всі боєприпаси - часів Другої світової війни”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС виявлені снаряди були вилучені та знищені на полігоні.

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Загалом з початку року на території Києва було вилучено та знищено 704 одиниці вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.