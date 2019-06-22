Проспект Перемоги закриють для авто через монтаж конструкцій Шулявського мосту

«23 червня із 01:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 23 червня заплановано їх перевезення через проспект Перемоги.

У комунальному підприємстві просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.