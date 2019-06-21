Столичний

Столичний "Марш рівності" охоронятимуть всі підрозділи МВС - Яровий

Укрінформ
У неділю, 23 червня, у Києві під час проведення маршу "КиївПрайд" всі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будуть залучені до патрулювання міста.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляє прес-служба МВС у Facebook

"Ми провели зустрічі з організаторами акції та розуміємо масштаби маршу, тому для забезпечення безпеки на вулиці вийдуть всі підрозділи системи МВС. Наша позиція лишається незмінною – на першому місці для нас безпека громадян. Тому керівники на місцях повинні знати, що від них вимагають контролювати ситуацію на ввіреній їм ділянці. До проведення заходів ми залучаємо всі підрозділи - ДСНС, поліцію, а також підрозділи поліції діалогу", - зазначив він.

Яровий закликав учасників маршу рівності та їх опонентів не вдаватися до провокацій та нагадав, що закон один для всіх.

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Нагадаємо: у суботу, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу "КиївПрайду". Так, у період з 18:00 суботи, 22 червня, до 18:00 24 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.

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