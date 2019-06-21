Справу заступника директора Київзеленбуду про розтрату передали до суду

Справу щодо заступника директора комунального об'єднання “Київзеленбуд” за розтрату бюджетних коштів передано до суду.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №10 до Шевченківського районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем заступником генерального директора КО "Київзеленбуд", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено слідством, у 2017 році посадовець, діючи за попередньою змовою з підрядником, підписав акти про виконання робіт з ремонту та благоустрою зеленої зони на вулиці Богдана Гаврилишина (колишня Ванди Василевської) у Києві та провів за ними розрахунки.

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Однак роботи з облаштування нової декоративної огорожі вартістю понад 1,1 мільйона гривень підрядник так і не виконав, незважаючи на повну оплату робіт ще в грудні 2017 року.

За результатами слідства дії посадовця “Київзеленбуд” кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, а дії підрядника, як пособника у вчиненні злочину, за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.