Метро "Хрещатик" вже працює, але “замінували” ще чотири станції

Станції київського метро "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" та пересадку на станцію "Театральну" зачинено на вхід та вихід.

Про це повідомляє Київського метрополітену.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" та пересадку на "Театральну" зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що станцію "Хрещатик", про замінування якої надійшло повідомлення зранку, вже перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні зранку зачинили станцію метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" через повідомлення про мінування.