У деяких районах Києва вміст діоксиду азоту у повітрі у 6 разів перевищує норму

У деяких районах Києва вміст у повітрі діоксиду азоту у 6 разів перевищує середньодобову гранично-допустиму концентрацію.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Це, зокрема, спека, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії.

За прогнозом Гідрометцентру, такі метеоумови та рівень забруднення (з тенденцією до зростання) утримаються у столиці до 24 червня.