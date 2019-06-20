ЦВК

ЦВК "замінували" вдруге за день

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Укрінформ
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що будівлю ЦВК знову заміновано.
Про це йдеться у повідомленні громадянської мережі ОПОРА у Facebook.

"Ми тільки зручно примостилися у залі засідань Центральної виборчої комісії в очікуванні рішень Комісії, як голова Тетяна Сліпачук повідомила, що будівлю ЦВК знову заміновано", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що біля входу у ЦВК чекають люди з документами на реєстрацію, журналісти евакуювались з будівлі.

Як повідомлялося, правоохоронці вже перевіряли 20 червня приміщення ЦВК щодо замінування.

Фото: www.facebook.com

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