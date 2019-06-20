У Києві День біженця відзначають фестивалем

У Києві до Всесвітнього дня біженця проходить культурно-освітній фестиваль #WorldRefugeeDay

Захід триватиме до 16:00 у столичному парку імені Шевченка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це насправді не зовсім фестиваль культур, тому що біженці тут у нас не з усіх країн світу, які могли б бути представлені просто на етнічному фестивалі. Але це спроба звернути увагу пересічних громадян до питання біженців", - зазначила співорганізаторка заходу, голова правління благодійної організації "Благодійний фонд "Рокада" Наталія Гуржій.

У Києві відзначають День біженця / Фото: Олександра Жаркова, Укрінформ

Відвідувачі заходу зможуть оглянути виставку картин, послухати лекції самих біженців про їхні країни походження, послухати музику ангольського колективу, відвідати виставку етнічних костюмів, а також долучитись до різних майстер-класів, серед яких, зокрема, бісероплетіння, мехенді, розпис сумок та кавова церемонія.

Також для всіх охочих попрактикуватись у володінні іноземними мовами організатори заходу влаштували speaking club просто неба.

Читайте також: Євросоюз обіцяє й надалі докладати зусиль для захисту біженців

Як повідомлялося, 20 червня з ініціативи ООН щороку відзначається Всесвітній день біженців.

День встановлений згідно з рішенням 55-ї сесії ГА ООН від 4 грудня 2000 року й відзначається з 2001 року водночас з Африканським днем біженця.