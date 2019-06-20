ЦВК після “мінування” вже працює в штатному режимі

“У результаті обстеження адмінбудівлі та прилеглої до неї території вибухонебезпечних предметів не виявлено. Відтак, повідомлення про "замінування" не підтвердилося. З 13:30 20 червня Центральна виборча комісія працює в штатному режимі”, - розповіли в ЦВК.

У Центрвиборчкомі нагадали, що сьогодні орієнтовно о 12.00 до комісії від чергової служби Головного управління Національної поліції в місті Києві надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі, в якій розміщена ЦВК, за адресою: площа Лесі Українки, 1.

У звʼязку з необхідністю перевірки зазначеного повідомлення доступ до приміщень ЦВК було тимчасово припинено.

Зазначається, що відповідна служба Управління державної охорони провела перевірку приміщень адмінбудівлі на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, а вибухотехнічна служба МВС – прилеглої території.

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Як відомо, 20 червня згідно з календарним планом підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України завершується термін подання документів до ЦВК від самовисуванців та політичних партій.

Реєстрацію кандидатів у народні депутати ЦВК має закінчити 25 червня.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.