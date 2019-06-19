Верховний Суд скасував рішення щодо тарифів на утримання будинків у Києві

Верховний Суд скасував рішення двох попередніх інстанцій щодо тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Верховний Суд скасував рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 6 липня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 грудня 2018 року у справі № 826/8441/17 за позовом Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України» до Київської міської державної адміністрації про скасування відповідного розпорядження, яким затверджені тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій. Справу направили на новий розгляд до суду першої інстанції. Постанова Верховного Суду набрала чинності з 12 червня та оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Київська міська державна адміністрація вважає за необхідне надати офіційну інформацію для споживачів стосовно встановлення цін на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ключові рішення щодо управління будинком, у тому числі, щодо вартості послуг, вибору управляючої компанії приймаються шляхом проведення будинкових зборів та голосування співвласників. Київська міська державна адміністрація готова забезпечити надання консультацій мешканцям із приводу порядку реалізації їхніх прав та надати у межах повноважень підтримку цього процесу за відповідним запитом.

Відповідно до цього закону, поняття «тариф» не застосовується із червня минулого року. Органи місцевого самоврядування втратили повноваження встановлювати тариф.

На сьогодні діє договірна економічно обґрунтована вартість між керуючими компаніями та мешканцями, на основі якої здійснюється обслуговування будинків. Ціна базується на фактичних витратах підприємства.

"Вартість послуг комунальних керуючих компаній відображає рівень затрат для стабільної роботи і включає заробітну плату персоналу, затрати на електроенергію, протиаварійні роботи тощо", - йдеться у повідомленні.

Також у мерії нагадують, що здійснення будь-якого перерахунку за послугу відбувається в установленому законом порядку унаслідок ненадання чи надання не в повній мірі певної послуги.