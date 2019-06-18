Обурені пасажири блокували один з терміналів у Борисполі

Люди, які не змогли сьогодні вранці вилетіти до Батумі, заблокували вхід до терміналу F в аеропорту “Бориспіль”.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі заблокували вхід до терміналу F у Борисполі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначаються, що люди обурені відтермінуванням рейсу, який мав відлетіти ще о 8.30. До будівлі терміналу не можуть потрапити близько 100 пасажирів.

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Радіо Свобода уточнює, що авіакомпанія YanAir цей рейс відкладала кілька разів. Зараз виліт заплановано на 0.00.

Після оголошення реєстрації пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі розблокували вхід до терміналу F.