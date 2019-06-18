У Києві презентують першу смартвулицю

20 червня відбудеться презентація першої столичної смартвулиці Салютна.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"20 червня о 10:00 журналістам презентують першу смартвулицю міста. Вона обладнана інноваційними пристроями: безкоштовний міський Wi-Fi; баки для сортування сміття та прокату велосипедів; камери відеоспостереження; “розумне освітлення”; дві станції підзарядки електромобілів; яскрава виділена смуга для велосипедистів і ролерів; сухий фонтан із підсвіткою; лавки з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей; кнопка екстреного виклику", - йдеться у повідомленні.

Під час презентації директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров розповість про першу стаціонарну станцію моніторингу якості повітря. Її встановлять у рамках проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City.

Місце проведення презентації - вул. Салютна, 2.

Фото: kandevelopment.com