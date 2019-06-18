У посольстві США вибухівки не знайшли

"Відділ безпеки Посольства США завершив розслідування загрози замінування. Станом на зараз Посольство відновило нормальну роботу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування. На час розслідування цього випадку відвідувачів попросили не приходити до диппредставництва.

Минулого тижня надходили повідомлення про замінування Конституційного суду України, Шевченківського райсуду, 13 торгових центрів, 16 житлових будинків і мереж супермаркетів, Центрального залізничного вокзалу.