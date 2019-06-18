У Києві "замінували" посольство США

"Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Новий керівник посольства США прибув в Україну

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня надходили повідомлення про замінування Конституційного суду України, Шевченківського райсуду, 13 торгових центрів, 16 житлових будинків і мереж супермаркетів, Центрального залізничного вокзалу.