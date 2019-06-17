У Києві зростає рівень забруднення повітря через спеку

Високий рівень забруднення повітря у Києві, що спостерігається через спеку, підвищений тиск та слабкий вітер, утримається до 18 червня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвизчайних ситуацій.

"За прогнозом Гідрометцентру, метеорологічні умови - спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії та рівень забруднення, що має тенденцію до зростання, утримаються в м. Києві до 18 червня", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники нагадують, що з 8 червня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Протягом 12 - 13 червня, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 - 6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.