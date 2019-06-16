Поліція назвала ймовірні причини вибуху в центрі Києва

Причиною потужного вибуху на вулиці Тургенєвській у центрі Києві міг стати витік газу в одному з гаражів.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Вибух у центрі Києва / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

“Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався, ймовірно, від витоку газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитують власника та встановлюють причини вибуху”, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, додали в поліції.

Як повідомлялося, у суботу, 15 червня, о 23.25 на вул. Тургенєвська, 16, в одному із 7 гаражів у дворі будинку стався вибух, внаслідок чого зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі.

Жертв та постраждалих немає.