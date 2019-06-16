У ДСНС розповіли, коли повітря в Києві почистішає

"Метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 18 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 12-13 червня, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових граничнодопустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.

Загалом метеорологічні умови, що сприяють збільшенню забруднення повітря, спостерігаються в Києві з 8 червня.