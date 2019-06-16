З 18 червня на столичній вулиці Малишка закриють рух транспорту

Із 21:00 18 червня до 6:00 19 червня на ділянці вул. Андрія Малишка буде закрито рух транспорту.

Про це повідомили у КК "Київавтодор".

"Із 21:00 18 червня до 6:00 19 червня у зв’язку з улаштуванням нового асфальтобетонного покриття на вул. Андрія Малишка на ділянці від будинку №1 до будинку №3 буде закрито рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

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Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.