З 18 червня на столичній вулиці Малишка закриють рух транспорту
Укрінформ
Із 21:00 18 червня до 6:00 19 червня на ділянці вул. Андрія Малишка буде закрито рух транспорту.
Про це повідомили у КК "Київавтодор".
"Із 21:00 18 червня до 6:00 19 червня у зв’язку з улаштуванням нового асфальтобетонного покриття на вул. Андрія Малишка на ділянці від будинку №1 до будинку №3 буде закрито рух транспорту", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.