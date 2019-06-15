Смертельна ДТП у Києві: поліція розповіла перші подробиці

Столична поліція встановлює обставини ДТП, що сталась у Голосіївському районі на площі Деміївській, у якій загинуло четверо осіб.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

"Смертельна автопригода сталася близько 08:30 у Голосіївському районі на площі Деміївській. У результаті загинуло четверо людей, а інших постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що водій «Шевроле» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Шкода».

Внаслідок аварії четверо осіб, які знаходилися у «Шевроле», отримали травми несумісні із життям. Водій іншої іномарки - отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу вранці в Голосіївському районі Києва сталася ДТП, загинуло 4 людей.