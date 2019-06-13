Спекотно навіть у підземці: пасажирам метро радять брати з собою воду

В умовах аномальної спеки комунальне підприємство "Київський метрополітен" радить пасажирам мати з собою воду, особливо під час поїздок як в наземному, так і в підземному транспорті.

Про це йдеться в повідомленні столичного метрополітену у Twitter.

"Аномальна спека найближчими днями планує ще бути з нами. Системи вентиляції, що у нас є, працюють, однак за таких температур навіть у підземці душно. Для уникнення випадків погіршення самопочуття радимо мати з собою воду, особливо під час поїздок у транспорті", - зазначається в повідомленні.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні у четвер, 13 червня, зберігатиметься суха і спекотна погода.

У Києві та Київській області 13 червня опадів не очікується. Температура у столиці вночі близько 20°, вдень 31-33°; по області вночі 17-22°, вдень 29-34°.

14-15 червня без опадів, лише вдень 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі становитиме 16-21°, вдень 29-34°.