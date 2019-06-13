У Києві сталася пожежа у дитячій поліклініці

У Києві на вул. Стражеска ліквідували пожежу у будівлі дитячої поліклініки.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“13 червня о 09:20 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Стражеска. На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що у 2-поверховій будівлі на 2-му поверсі в кімнаті для зберігання інвентарю виникла пожежа на площі 2 кв. м”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже о 09:34 бійці ліквідували займання.

Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на безпечну відстань 15 осіб.

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На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Загиблих та травмованих немає.

Фото: Інформатор