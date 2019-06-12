На Інститутській частково обмежать рух

15-16 червня у зв’язку із виконанням робіт з улаштування нового асфальтобетонного покриття на вул. Інститутській буде частково обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у КК "Київавтодор".

"З 08.00 год. 15 та 16 червня у зв’язку з виконанням робіт з влаштування нового асфальтобетонного покриття на вул. Інститутській від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація “Київавтодор” просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних зі виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині вказаної ділянки, аби не заважати дорожнім роботам.