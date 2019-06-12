У Києві налічується 609 тисяч платників податків - ДФС

У Києві налічується 609 тисяч платників податків, які перебувають на обліку в органах ДФС.

Про це під час прес-конференції в Укрінформі на тему: “Прогноз доходів бюджету міста Києва на 2020 рік та два наступні бюджетні періоди” повідомила начальник Головного управління Державної фіскальної служби в Києві Людмила Демченко.

“Сьогодні в місті Києві зареєстровано 609 тисяч платників податків, а це 17% від всіх зареєстрованих платників по Україні. У нас 234 тисячі фізичних осіб, і 375 тисяч - юридичних”, - зазначила Демченко.

За її словами, за п'ять місяців цього року від Києва до зведеного бюджету надійшло 41,5 млрд грн. До бюджету Києва за 5 місяців надійшло 12 млрд грн, що на 21% більше, ніж за результатами попереднього року, сказала вона.

Демченко зазначила, що лідером надходжень до бюджету є податок на доходи фізичних осіб - 51%. На другому місці по надходженнях - єдиний податок (22%), плата за землю (16%).

Водночас заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що зараз триває формування нового бюджету столиці на 2020 рік.

“Наш круглий стіл - це старт бюджету-2020. Ми хочемо сформувати експертне середовище в частині формування бюджету. Від того, як будуть правильно спрогнозовані доходи бюджету, ми зможемо спланувати розвиток міста на 2020 рік. А враховуючи те, що ми зараз почали формувати бюджет середньостроковий, з прогнозами на 3 роки, то ми вже сьогодні можемо бачити перспективи розвитку міста на найближчі три роки. Це надзвичайно важливо, і нам сьогодні потрібна думка фахівців для того, щоб ми наближалися до світових стандартів і щоб наші прогнози справджувалися хоча б на 93%”, - сказав Поворозник.

За його словами, джерел, звідки бюджет Києва бере кошти, багато. “Основне джерело - це податок на доходи фізичних осіб, це левова частина бюджету, також це надходження від оренди і продажу землі, надходження від оренди і продажу комунального майна, податок підприємств. Крім цього, сьогодні туристичний збір - це найбільш прогресивний податок. Темпи росту за півріччя складають близько 45%, це говорить про те, що цей податок виводиться з тіні, він не є додатковим навантаженням на підприємців, а є насамперед для розвитку туристичної галузі”, - зазначив він.