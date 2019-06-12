У Києві з початку року сталося понад 16 тисяч ДТП

За останні п'ять місяців у столиці зареєстровано понад 16 тисяч дорожньо-транспортних пригод, з них 830 - із потерпілими.

Про це у Facebook інформує патрульна поліція Києва.

"За перші п’ять місяців 2019 року в столиці зареєстровано 16 016 дорожньо-транспортних пригод, з них 830 з потерпілими", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше ДТП стаються у п'ятницю, в період між 17.00 та 18.00, коли спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста.

За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів — 75% від загальної кількості аварій, 16% — наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% — наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода — 2,5%.

"Основні причини ДТП — порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%). Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть", — пояснюють у патрульній поліції.