На Південному мосту частково обмежать рух

У Києві з 13 червня до 8 липня частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Із 14:00 13 червня до 06:00 8 липня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе", - йдеться у повідомленні.

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Комунальна корпорація «Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані із виконанням ремонтних робіт.