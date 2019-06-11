На Південному мосту частково обмежать рух
Укрінформ
У Києві з 13 червня до 8 липня частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Із 14:00 13 червня до 06:00 8 липня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані із виконанням ремонтних робіт.