У столиці 12 червня обмежать рух на вулиці Теодора Драйзера

У Києві 12 червня на вулиці Теодора Драйзера буде частково обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"12 червня із 08:00 до 20:00 у зв’язку із виконанням робіт із улаштування асфальтобетонного покриття на вул. Теодора Драйзера на ділянці від вул. Миколи Лаврухіна до вул. Оноре де Бальзака буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.