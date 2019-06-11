В одному із районів Києва проведуть дезінфекцію водопровідних мереж

Згідно із щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

Про це повідомляє сайт Київводоканалу.

"Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду", - зазначали у відомстві.

Так, в ніч з 11 на 12 червня, а саме з 23.00 до 05.00 у зону робіт потраплять мережі по вулицях: вул. Полярна, вул. Кондратюка, вул. Рокосовського, вул. Калшиневського, вул. Сім’ї Кульженків, просп. Мінське шосе. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції “Мінська”.

У ніч з 13 на 14 червня, а саме з 23.00 до 05.00 у зону робіт потраплять мережі по вулицях: просп. Героїв Сталінграду від № 2 до № 26, від № 1 до № 33/35, вул. Тимошенко, вул. Йорданська, вул. Архипенка, вул. Малиновського від вул. Тимошенка до просп. Героїв Сталінграду, вул. Приозерна. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 2 на насосній водопровідній станції “Оболонь-1”.

Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт "Київводоканал" не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.