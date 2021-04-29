Топ-5 їстівних трав, які навесні можна і треба додавати в раціон
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Укрінформ
Багато рослин, які ростуть скрізь і нічого не коштують, є популярними у кулінарії і містять чи не всі необхідні людині корисні речовини
Квіти і листя таволги є джерелом вітамінів, жирних кислот, ацетилсаліцилової кислоти; любисток багатий на солі калію, мінеральні речовини, ефірну олію та вітамін C; подорожник покращує апетит, підсилює моторику кишечника, зміцнює імунітет; мокрець містить рекордну кількість біологічно активних речовин; листя та суцвіття конюшини містять вітаміни та мінеральні речовини
За матеріалами спеціалізованих сайтів