Шкіряк пояснив, чому у другомі турі виборів підкупу було менше

Протягом другого туру місцевих виборів відбулося зменшення кількості зафіксованих випадків підкупу виборців.

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк сказав у ефірі Телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Посилення відповідальності та ефективна робота громадських організацій спільно з правоохоронними органами все ж таки дала кардинальне зменшення такого виду злочину як підкуп виборців», - сказав Шкіряк.

За його словами, загалом правоохоронці продемонстрували свою повну деполітизацію та максимально активно та ефективно реагували на всі правопорушення. Шкіряк відзначив, що у цьому дуже позитивною була їхня співпраця з громадянською мережею ОПОРА.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Своє рішення кандидат пояснив станом здоров’я.