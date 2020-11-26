У Коцюбинському намагалися заблокувати роботу виборчої комісії

На Київщині працівники поліції затримали групу чоловіків, які намагалися заблокувати роботу виборчої комісії.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

“У селищі Коцюбинське невідомі особи у чорному одязі та в темних окулярах увірвалися до виборчої дільниці під час перерахунку голосів результатів виборів до органів місцевого самоврядування. Невідомі чоловіки почали блокувати роботу членів комісії і між ними виникла штовханина”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські миттєво прибули на місце події, де затримали п'ятьох прапорушників у порядку ст. 208 КПКУ.

Зазначається, що один із затриманих - представник однієї з політпартій, який пояснив правоохоронцям, що таким чином він мав намір бути присутнім під час перерахунку голосів. А його спільники - це приватні охоронці.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ.

Як повідомлялося, 25 жовтня в нашій країні пройшли місцеві вибори.

Фото: kv.npu.gov.ua