У Коцюбинському намагалися заблокувати роботу виборчої комісії

У Коцюбинському намагалися заблокувати роботу виборчої комісії

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Укрінформ
На Київщині працівники поліції затримали групу чоловіків, які намагалися заблокувати роботу виборчої комісії.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

“У селищі Коцюбинське невідомі особи у чорному одязі та в темних окулярах увірвалися до виборчої дільниці під час перерахунку голосів результатів виборів до органів місцевого самоврядування. Невідомі чоловіки почали блокувати роботу членів комісії і між ними виникла штовханина”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські миттєво прибули на місце події, де затримали п'ятьох прапорушників у порядку ст. 208 КПКУ.

Зазначається, що один із затриманих - представник однієї з політпартій, який пояснив правоохоронцям, що таким чином він мав намір бути присутнім під час перерахунку голосів. А його спільники - це приватні охоронці.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ.

Як повідомлялося, 25 жовтня в нашій країні пройшли місцеві вибори.

Фото: kv.npu.gov.ua

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