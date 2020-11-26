В Мукачеві мер Андрій Балога вдруге склав присягу

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Фейсбуці Мукачівської міськради.

“Сьогодні на сесії міської ради голова міської територіальної виборчої комісії вручив новообраному міському голові Андрію Балозі посвідчення міського голови. Також Андрій Балога склав присягу посадової особи місцевого самоврядування”, - зазначили в міськраді.

Як повідомлялося, 25 жовтня відбулися місцеві вибори, на яких Балога в Мукачеві отримав перемогу – за нього віддали голоси 67% мукачівців, які взяли участь в голосуванні.

Андрій Балога в наступні 5 років очолюватиме Мукачівську міську ОТГ, до якої наразі, окрім Мукачева, входять ще 17 населених пунктів. Сьогодні на першій сесії рішенням депутатського корпусу Мукачівської міської ради затверджено старост в населених пунктах ОТГ.

На черзі у місті — прийняття бюджету-2021.

Фото Мукачівської міськради