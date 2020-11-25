У Миколаєві оголосили переможця виборів мера
Про це повідомили в міській ТВК під час засідання 25 листопада, передає кореспондент Укрінформу.
«За підсумками обробки протоколів усіх районних виборчих комісій, переможцем в другому турі виборів міського голови Миколаєва став Олександр Сєнкевич. За нього віддало голоси 54411 виборців, що становить 59,74% від тих, хто проголосував», - йдеться у підсумковому протоколі ТВК.
За Владислава Чайку проголосувало 35416 миколаївців.
Як повідомляв Укрінформ, на виборах міського голови Миколаєва за результатами екзитполу впевнено перемагав діючий мер Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») з результатом понад 60%. Його опонент Владислав Чайка (ОПЗЖ) набрав близько 39 відсотків голосів. Проте наразі він поразки не визнав і переможця не привітав.