У Миколаєві оголосили переможця виборів мера

У Миколаєві міська територіальна виборча комісія оголосила Олександра Сєнкевича переможцем на виборах міського голови – за нього віддало голоси майже 60 відсотків миколаївців, які прийшли на вибори.

Про це повідомили в міській ТВК під час засідання 25 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

«За підсумками обробки протоколів усіх районних виборчих комісій, переможцем в другому турі виборів міського голови Миколаєва став Олександр Сєнкевич. За нього віддало голоси 54411 виборців, що становить 59,74% від тих, хто проголосував», - йдеться у підсумковому протоколі ТВК.

За Владислава Чайку проголосувало 35416 миколаївців.

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Як повідомляв Укрінформ, на виборах міського голови Миколаєва за результатами екзитполу впевнено перемагав діючий мер Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») з результатом понад 60%. Його опонент Владислав Чайка (ОПЗЖ) набрав близько 39 відсотків голосів. Проте наразі він поразки не визнав і переможця не привітав.