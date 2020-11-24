Голова ОТГ з Вінниччини встановив рекорд за рівнем підтримки на виборах

На Вінниччині голова Іванівської ОТГ Михайло Кулик встановив національний рекорд за кількістю голосів, набраних на місцевих виборах-2020.

Про це йдеться на сторінці спільноти Іванів_інфо у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«Наш сільський голова Михайло Кулик став рекордсменом України на місцевих виборах! Його підтримали 91,7% виборців ОТГ», - йдеться у дописі.

У вівторок цей рекорд в с. Іванів, яке є центром об’єднаної громади, зафіксували представники «Книги рекордів України». Михайло Кулик визнаний рекордсменом у категорії «Державний діяч», як чинний голова ОТГ, переобраний на посаду з рекордним результатом.

На посаду голови Іванівської ОТГ Кулик обирається вдруге. Укрінформ розповідав про Іванівську ОТГ і її голову, який мріє перетворити населені пункти об’єднаної громади на «Маленьку Швейцарію».

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Михайлові Кулику 43 роки. На посаду голови Іванівської ОТГ(після адмінреформи – Хмільницького району), до складу якої входить 5 населених пунктів, він обирається вдруге.

Фото: Іванів_інфо у Фейсбуці