Голова ОТГ з Вінниччини встановив рекорд за рівнем підтримки на виборах
Про це йдеться на сторінці спільноти Іванів_інфо у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.
«Наш сільський голова Михайло Кулик став рекордсменом України на місцевих виборах! Його підтримали 91,7% виборців ОТГ», - йдеться у дописі.
У вівторок цей рекорд в с. Іванів, яке є центром об’єднаної громади, зафіксували представники «Книги рекордів України». Михайло Кулик визнаний рекордсменом у категорії «Державний діяч», як чинний голова ОТГ, переобраний на посаду з рекордним результатом.
На посаду голови Іванівської ОТГ Кулик обирається вдруге. Укрінформ розповідав про Іванівську ОТГ і її голову, який мріє перетворити населені пункти об’єднаної громади на «Маленьку Швейцарію».
Михайлові Кулику 43 роки. На посаду голови Іванівської ОТГ(після адмінреформи – Хмільницького району), до складу якої входить 5 населених пунктів, він обирається вдруге.
Фото: Іванів_інфо у Фейсбуці