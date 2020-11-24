У Дрогобичі перемагає чинний мер – ОПОРА

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

«За підсумками повторного голосування за чинного міського голову Дрогобича Тараса Кучму (самовисування) проголосували 13 103 виборці або 50,63%. Натомість його опонент – самовисуванець Андрій Веселий отримав 49,02% або 12 598 голосів виборців», - йдеться в повідомленні.

Явка виборців у Дрогобицькій міській територіальній громаді 22 листопада становила 30,21% або 25 922 виборці.

Діючий мер перемагає Андрія Веселого орієнтовно на 2%. У випадку виявлення порушень під час голосування на виборчих дільницях, результати виборів на окремих дільницях можуть бути оскарженими. Оскільки відрив між кандидатами є незначний, то хто отримає перемогу у боротьбі за посаду голови Дрогобицької ОТГ після оскарження - невідомо.

Наразі очікується офіційна інформація щодо результатів виборів. На оголошення офіційних результатів виборів ТВК має час до 27 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада у Дрогобичі Львівської області відбувся другий тур виборів міського голови. Під час першого туру 25 жовтня Тарас Кучма набрав 12 906 голосів виборців (41,48%), а Андрій Веселий – 8 106 голосів (26,05%).