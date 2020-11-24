У Дрогобичі перемагає чинний мер – ОПОРА

У Дрогобичі перемагає чинний мер – ОПОРА

Укрінформ
Дрогобицька міська ТВК на Львівщині опрацювала 100% протоколів, за попередніми результатами перемогу здобув чинний міський голова Тарас Кучма.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

«За підсумками повторного голосування за чинного міського голову Дрогобича Тараса Кучму (самовисування) проголосували 13 103 виборці або 50,63%. Натомість його опонент – самовисуванець Андрій Веселий отримав 49,02% або 12 598 голосів виборців», - йдеться в повідомленні.

Явка виборців у Дрогобицькій міській територіальній громаді 22 листопада становила 30,21% або 25 922 виборці.

Діючий мер перемагає Андрія Веселого орієнтовно на 2%. У випадку виявлення порушень під час голосування на виборчих дільницях, результати виборів на окремих дільницях можуть бути оскарженими. Оскільки відрив між кандидатами є незначний, то хто отримає перемогу у боротьбі за посаду голови Дрогобицької ОТГ після оскарження - невідомо.

Наразі очікується офіційна інформація щодо результатів виборів. На оголошення офіційних результатів виборів ТВК має час до 27 листопада.

Читайте також: На Львівщині судитимуть п’ятьох членів ДВК за завчасне підписання протоколів

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада у Дрогобичі Львівської області відбувся другий тур виборів міського голови. Під час першого туру 25 жовтня Тарас Кучма набрав 12 906 голосів виборців (41,48%), а Андрій Веселий – 8 106 голосів (26,05%).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-