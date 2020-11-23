Колишній мер Полтави Олександр Мамай заявляє про перемогу на виборах

Колишній мер Полтави Олександр Мамай від партії "За майбутнє" заявляє про перемогу на виборах міського голови.

Про це повідомляє Новинар Полтавщини, передає Укрінформ.

"За даними виборчого штабу партії «За майбутнє», у Полтаві перемагає двічі міський голова Олександр Мамай — він отримав підтримку 54% голосів виборців. У його конкурента, представника партії «Слуга Народу» Сергія Іващенка 46%. Розрив складає близько 3300 голосів", - йдеться в повідомленні.

Екзит-полів у Полтаві не проводили. Нині триває офіційний підрахунок голосів. У штабі Сергія Іващенка заявили, що вимагають перерахунку голосів з усіх дільниць Подільського району Полтави.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів.

Олекса́ндр Мама́й — колишній міський голова Полтави (2010—2018). 14 вересня 2018 року Полтавська міська рада висловила йому недовіру та позбавила повноважень. Сам Мамай назвав ці дії нелегітимними та подав до суду. Двічі від імені державного реєстратора були внесені зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно яких Олександр Мамай визнавався міським головою. Однак, виявилось, що ці дані внесені за допомогою викраденого ключа та не мають законної сили. 10 грудня Прокуратура Полтавської області вручила Олександру Мамаю підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності юридичної особи – Полтавської міської ради) та за ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361(організація несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи) КК України.