Явка виборців станом на 20:00 у 11 громадах становила 29,3% - ОПОРА

Інтегрована явка виборців станом на 20:00 у 11 громадах становила 29,3%.

Про це повідомила у Фейсбуці голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

"Інтегрована явка виборців за даними Громадянської мережі ОПОРА станом на 20:00 у 11 громадах становить 29,3% (похибка 1,4%). Нагадаємо, що явка 25 жовтня на цей час була 36,88 за даними ЦВК та 35,9 % за даними Опори (похибка 1,14%). 15.11 явка була 23,9%", - написала Айвазовська.

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У неділю, 22 листопада, в Україні проходило повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.