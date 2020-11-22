Старі мери і нові порушення
ЯВКА ВИЩА, НІЖ МИНУЛОГО ТИЖНЯ
За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 29,23% (похибка складає 1,3%). Це менше, ніж у першому турі виборів 25 жовтня, коли під час голосування по всій Україні явка становила 35,9%. Водночас, 15 листопада, коли другий тур виборів проходив у семи містах, явка виборців на цю ж годину склала 23,9%.
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЧИННИХ ГОЛІВ
Ще до кінця голосування кілька соціологічних організацій оприлюднили результати екзитполів, проведених у шести містах. Згідно з ними, більшість виборців віддала перевагу чинним мерам.
Так, за результатами опитувань компанії Liberty Report, оприлюдненими студією Савіка Шустера, у Львові під час повторного голосування на виборах міського голоси найбільшу кількість голосів (62,8%) набрав чинний мер Андрій Садовий. За Олега Синютку проголосували 37,2% львів'ян.
За даними цієї ж компанії, у Черкасах перемагає Анатолій Бондаренко (54,25% голосів виборців). За його опонента Віктора Євпака проголосували 45,75% черкащан, які взяли участь у виборах.
Чинні міські голови лідирують також на виборах у Дніпрі, Миколаєві і Слов’янську.
За даними Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦІС, у м.Дніпрі під час повторного голосування на виборах міського голови найбільшу кількість голосів (78,75%) набрав чинний мер Борис Філатов. У його конкурента Загіда Краснова 18, 25% голосів
За результатами екзитполу, проведеного на замовлення інтернет-видання "НикВести", у Миколаєві Олександр Сєнкевич отримав 61,6 % голосів, а його опонент Владислав Чайка — 38,4%.
Консалтингове агентство «Research & Branding Group» порахувало, що у Слов’янську 58,8% голосів віддали за Вадима Ляха, а за Павла Придворова — 41,2%.
У Рівному міський голова участі у виборах не брав. Тут, за даними Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦІС, 50,94% виборців віддали голоси за Віктора Шакирзяна, а 46,03% - за Олександра Третяка.
У Полтаві, за даними спостерігачів ОПОРИ, опитувань на дільницях не проводилося. Втім, свій “екзитпол” оприлюднило інтернет-видання “Полтавщина”. Його читачі віддали перемогу Сергію Іващенку.
БЮЛЕТЕНІ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ І СТО “ЖУРНАЛІСТІВ-СПОСТЕРІГАЧІВ”
До вже звичних порушень, як-от дострокове заповнення протоколів, видача бюлетенів без паспорта тощо, додалися нові. Так, виборцям у Слов'янську і Бердянську пропонували зробити селфі з виборчої дільниці, викласти його у мережі та отримати за це подарунки, серед яких - iPhone 12.
У Слов'янську бюлетень видали чоловіку, який продемонстрував документи у мобільному додатку "Дія", хоч на дільниці не було обладнання для його сканування. В Ужгороді і Полтаві в такій самій ситуації виборцям відмовили. До слова, одним із технічно просунутих громадян, якому не видали бюлетень, за свідчення спостерігачів ОПОРИ, був голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
У Полтаві також не зміг проголосувати чоловік, який не погодився зняти з обличчя медичну маску.
У тому ж місті членам виборчих комісій і виборцям з невідомого номеру надходили СМС із закликом не йти на вибори. Один із кандидатів заявляв, що його прихильникам телефоном також надходять погрози.
Голосний скандал стався у Дрогобичі Львівської області. Там до виборчих дільниць двома автобусами привезли близько сотні молодиків спортивної статури. Вони стверджували, що є "спостерігачами-журналістами" і демонстрували посвідчення від зареєстрованого у Запоріжжі видання "Нова доба". Пізніше кандидат на посаду голови Дрогобицької ОТГ підприємець Андрій Веселий написав у Фейсбуці, що це його додаткові спостерігачі. Він заявив, що до таких заходів вдається, аби запобігти фальсифікаціям, і що заздалегідь повідомив про це поліцію.
Крім того, спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували суттєве збільшення випадків фотографування заповнених бюлетенів, що може свідчити про існування підкупу. Таке порушення виявили на 7,5% виборчих дільниць, де були присутні спостерігачі ОПОРИ. При цьому у першому турі місцевих виборів 25 жовтня такі випадки зареєстрували на 3% дільниць, де були присутні спостерігачі, а у повторному голосуванні 15 листопада - менше 0,5%. Станом на 18:30 зафіксовано 41 такий випадок та складено 20 протоколів про адмінпорушення.
Національна поліція України повідомила, що у день голосування було зареєстровано 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. Розпочато 11 кримінальних проваджень і складено 10 адміністративних протоколів. Найбільше порушень зафіксували у Дніпропетровській області — 206 випадків.
Укрінформ