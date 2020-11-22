Старі мери і нові порушення

В одинадцяти містах України пройшли повторні голосування за кандидатів на посаду міського голови

ЯВКА ВИЩА, НІЖ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 29,23% (похибка складає 1,3%). Це менше, ніж у першому турі виборів 25 жовтня, коли під час голосування по всій Україні явка становила 35,9%. Водночас, 15 листопада, коли другий тур виборів проходив у семи містах, явка виборців на цю ж годину склала 23,9%.

ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЧИННИХ ГОЛІВ

Ще до кінця голосування кілька соціологічних організацій оприлюднили результати екзитполів, проведених у шести містах. Згідно з ними, більшість виборців віддала перевагу чинним мерам.

Так, за результатами опитувань компанії Liberty Report, оприлюдненими студією Савіка Шустера, у Львові під час повторного голосування на виборах міського голоси найбільшу кількість голосів (62,8%) набрав чинний мер Андрій Садовий. За Олега Синютку проголосували 37,2% львів'ян.

Андрій Садовий із дружиною

За даними цієї ж компанії, у Черкасах перемагає Анатолій Бондаренко (54,25% голосів виборців). За його опонента Віктора Євпака проголосували 45,75% черкащан, які взяли участь у виборах.

Чинні міські голови лідирують також на виборах у Дніпрі, Миколаєві і Слов’янську.

За даними Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦІС, у м.Дніпрі під час повторного голосування на виборах міського голови найбільшу кількість голосів (78,75%) набрав чинний мер Борис Філатов. У його конкурента Загіда Краснова 18, 25% голосів

Борис Філатов

За результатами екзитполу, проведеного на замовлення інтернет-видання "НикВести", у Миколаєві Олександр Сєнкевич отримав 61,6 % голосів, а його опонент Владислав Чайка — 38,4%.

Консалтингове агентство «Research & Branding Group» порахувало, що у Слов’янську 58,8% голосів віддали за Вадима Ляха, а за Павла Придворова — 41,2%.

У Рівному міський голова участі у виборах не брав. Тут, за даними Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦІС, 50,94% виборців віддали голоси за Віктора Шакирзяна, а 46,03% - за Олександра Третяка.

У Полтаві, за даними спостерігачів ОПОРИ, опитувань на дільницях не проводилося. Втім, свій “екзитпол” оприлюднило інтернет-видання “Полтавщина”. Його читачі віддали перемогу Сергію Іващенку.

БЮЛЕТЕНІ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ І СТО “ЖУРНАЛІСТІВ-СПОСТЕРІГАЧІВ”

До вже звичних порушень, як-от дострокове заповнення протоколів, видача бюлетенів без паспорта тощо, додалися нові. Так, виборцям у Слов'янську і Бердянську пропонували зробити селфі з виборчої дільниці, викласти його у мережі та отримати за це подарунки, серед яких - iPhone 12.

У Слов'янську бюлетень видали чоловіку, який продемонстрував документи у мобільному додатку "Дія", хоч на дільниці не було обладнання для його сканування. В Ужгороді і Полтаві в такій самій ситуації виборцям відмовили. До слова, одним із технічно просунутих громадян, якому не видали бюлетень, за свідчення спостерігачів ОПОРИ, був голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

У Полтаві також не зміг проголосувати чоловік, який не погодився зняти з обличчя медичну маску.

У тому ж місті членам виборчих комісій і виборцям з невідомого номеру надходили СМС із закликом не йти на вибори. Один із кандидатів заявляв, що його прихильникам телефоном також надходять погрози.

Голосний скандал стався у Дрогобичі Львівської області. Там до виборчих дільниць двома автобусами привезли близько сотні молодиків спортивної статури. Вони стверджували, що є "спостерігачами-журналістами" і демонстрували посвідчення від зареєстрованого у Запоріжжі видання "Нова доба". Пізніше кандидат на посаду голови Дрогобицької ОТГ підприємець Андрій Веселий написав у Фейсбуці, що це його додаткові спостерігачі. Він заявив, що до таких заходів вдається, аби запобігти фальсифікаціям, і що заздалегідь повідомив про це поліцію.

Крім того, спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували суттєве збільшення випадків фотографування заповнених бюлетенів, що може свідчити про існування підкупу. Таке порушення виявили на 7,5% виборчих дільниць, де були присутні спостерігачі ОПОРИ. При цьому у першому турі місцевих виборів 25 жовтня такі випадки зареєстрували на 3% дільниць, де були присутні спостерігачі, а у повторному голосуванні 15 листопада - менше 0,5%. Станом на 18:30 зафіксовано 41 такий випадок та складено 20 протоколів про адмінпорушення.

Національна поліція України повідомила, що у день голосування було зареєстровано 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. Розпочато 11 кримінальних проваджень і складено 10 адміністративних протоколів. Найбільше порушень зафіксували у Дніпропетровській області — 206 випадків.

Укрінформ