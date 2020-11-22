На одній з виборчих дільниць Дніпра зникла печатка

На одній з виборчих дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра зникла печатка. Поліція з’ясовує обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

“До поліції надійшло повідомлення, що на одній з дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра зникла печатка. Даний факт зареєстрований, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження”, - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 10:30 до поліції Дніпропетровської області надійшло 28 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

За словами заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимира Богоноса, більшість порушень стосувалися фотографування бюлетенів на виборчих дільницях. Про це з місця події повідомляють спостерігачі та свідки події. «Усі заяви та повідомлення поліцейські вносять до журналу єдиного обліку та проводять відповідну перевірку. Зазначу, що фотографування бюлетеня може свідчити про підготовку до злочину, а саме продажу свого голосу на користь одного з кандидатів на посаду міського голови. Поліція опитує всіх осіб, які здійснювали фотографування бюлетенів», - заявив Богоніс.

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У Дніпрі, де в неділю 22 листопада проходить повторне голосування з виборів міського голови, за владне крісло змагаються два кандидати – чинний міський голова Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”) та Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “Громадська сила”). У першому турі за Філатова проголосували 46,41% виборців. Краснова підтримали 13,15% дніпрян.