Філатов проголосував у другому турі виборів мера Дніпра

Міський голова Дніпра Борис Філатов проголосував у другому турі виборів очільника міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у штабі партії “Пропозиція”.

“Борис Філатов уже віддав свій голос у другому турі виборів мера міста, проголосувавши за подальший розвиток рідного Дніпра”, - йдеться в повідомленні.

Сам Філатов на своїй сторінці у Фейсбуці закликав усіх містян прийти на виборчі дільниці та зробити свій вибір.

Як зазначили в штабі партії, наразі ситуація на дільницях спокійна та виборчий процес відбувається з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних заходів. Зокрема, у місті комунальники завчасно розчистили дороги від першого снігу, аби у дніпрян не було жодних перешкод для комфортного і безпечного походу на дільниці.

Як повідомлялось, сьогодні, 22 листопада, у Дніпрі проходить повторне голосування з виборів міського голови. Станом на 8:00 у Дніпрі розпочали роботу 425 дільниць.

За крісло міського голови змагаються два кандидати – чинний міський голова Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”) та Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “Громадська сила”). У першому турі за Бориса Філатова проголосували 46,41% виборців. Загіда Краснова підтримали 13,15% дніпрян.