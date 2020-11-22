Явка в Ужгороді поки нижча, ніж у першому турі

“Станом на 13:00 неділі, 22 листопада, на виборах міського голови проголосувало 10 600 виборців, що становить 11,8%. Це дані ТВК на основі інформації з 70 виборчих дільниць, які сьогодні працюють в Ужгороді. 25 жовтня станом на 13:00 проголосувало 15% ужгородських виборців”, - поінформував Тужанський.

За інформацією від спостерігачів Комітету виборців України, які працюють на виборах 22 листопада, зранку до обіду на дільницях не спостерігалося черг чи скупчень виборців, виборчий процес проходить без суттєвих порушень, утім з дрібними недотриманнями протиепідемічних заходів, як то відсутність захисних щитків у членів комісій чи захисних екранів на столах. Водночас, на відміну від першого туру, коли спостерігалися великі черги, на дільницях в Ужгороді встигають робити вологе прибирання та провітрювати приміщення, кажуть в закарпатському осередку КВУ.

Як раніше повідомляв Укрінформ, в Ужгороді для голосування в другому турі відкрилися 69 дільниць, на них очікують для голосування за кандидатів у мери міста понад 94 тисячі виборців.

Сьогодні в Ужгороді проходить повторне голосування з виборів міського голови. Змагаються чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей, кандидат в мери Ужгорода від партії “Слуга народу”.