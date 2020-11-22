ЦВК зобов'язала Полтавську ТВК встановити результати виборів до міськради за висновками суду

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 21 листопада зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням висновків суду та передати в ТВК виборчу документацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

"Комісія зобов'язала Полтавську міську ТВК встановити результати виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням висновків суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ЦВК надійшла скарга кандидата в депутати Полтавської міськради Семика, в якій він просить, зокрема, "визнати протиправною бездіяльність Полтавської міської територіальної виборчої комісії Полтавського району Полтавської області щодо невиконання постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2020 р ., не усунення порушень виборчого законодавства, встановлених судом, встановлення результатів виборів в Полтавській міській раді з урахуванням висновків суду" і зобов'язати цю комісію усунути зазначені порушення та встановити зазначені результати виборів".

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"Розглянувши скаргу, а також інші документи і матеріали, що надійшли в ЦВК, Комісія задовольнила її частково, визнавши протиправною бездіяльність Полтавської міської ТВК, яка полягає в незабезпеченні встановлення точних і достовірних результатів виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням голосів виборців на виборчій дільниці № 531 236 і невиконання нею постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2020 року", - наголосили в ЦВК.

Крім того, ЦВК зобов'язала зазначену ТВК невідкладно вжити заходів, спрямованих на виконання зазначеної постанови суду і встановлення результатів виборів депутатів Полтавської міськради з урахуванням висновків суду.

Крім того, Полтавський міський ТВК зобов'язаний передати Шевченківській районній у місті Полтава ТВК виборчу документацію з виборів депутатів Полтавської міськради ДВК зазначеної виборчої дільниці з особливостями, визначеними в цій постанові. Після цього зазначена районна ТВК невідкладно зобов'язана встановити підсумки голосування з урахуванням голосів виборців на зазначеній виборчій дільниці, а Полтавський міський ТВК - результати виборів депутатів Полтавської міськради.

У неділю, 22 листопада, в Україні проходить повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

фото: ЦВК