КВУ повідомляє про низьку явку та перші виборчі порушення у Львові

У Львові дільниці практично безлюдні, не всі дотримуються карантинних заходів та зафіксовані перші правопорушення.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Разюча відмінність у порівнянні з першим туром щодо активності виборців. Дільниці практично пустують. Хоча тут треба врахувати, що у другому турі процес ідентифікації виборців та здійснення волевиявлення суттєво легший та менш часозатратний. Тому щодо явки зараз важко спрогнозувати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у КВУ, карантинні заходи здебільшого дотримані, хоча в окремих випадках члени комісій доволі формально та вибірково підходять до здійснення температурного скринінгу. На окремих дільницях немає окремої кабінки для голосування осіб з ознаками ГРВІ. Не завжди відбувається провітрювання приміщення для голосування, частина виборців та членів виборчих комісій носять маски неналежним чином.

КВУ наголошує, що зафіксували перші правопорушення зі здійснення акту волевиявлення. Зокрема, на дільниці № 462143 (Шевченківський район), отримавши бюлетені, літній чоловік і його дочка почали голосувати поза кабінкою. Після зауваження з боку спостерігача КВУ члени виборчої комісії також зробили виборцям зауваження. Однак виборці не відреагували, почали вживати нецензурну лексику. В результаті жінка голосувала на руці, чоловік - на столі членів ДВК.

А також, на дільниці № 461857 (Галицький район) відбувся конфлікт із виборцем, який спочатку не хотів казати свою адресу. Згодом хотів проголосувати на основі фотографії паспорта, однак члени виборчої комісії не дозволили йому це зробити. Після того він хотів узяти участь в екзитполі, але йому теж не дозволили цього.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, у Львові проходить другий тур виборів міського голови. Змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та ексочільник Львівської ОДА, нардеп від «Євросолідарності» Олег Синютка.