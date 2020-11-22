Опонент мера Ужгорода заявляє, що чинна влада планує махінації з підрахунком голосів

Опонент чинного міського голови Ужгорода Віктор Щадей заявив, що зняття через суд його спостерігачів на виборах в Ужгороді — це свідчення того, що в команді чинного мера планують махінації з підрахунком голосів.

Про це кандидат в мери Ужгорода від “Слуги народу” Віктор Щадей повідомив телефоном в коментарі кореспонденту Укрінформу.

“Звісно, це удар по наших позиціях, бо на виборах спостерігачів багато не буває, тим більше, що в Ужгороді працюють традиції підкупу на виборах. Цей випадок підкреслює, що команда чинного мера готова піти на все, аби усунути наших спостерігачів. Зрозуміло, виникає питання, що вони планують робити на цих дільницях, якщо бояться спостерігачів, які махінації та порушення планують, якщо витрачають на це зусилля,” - сказав Щадей.

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За його словами, рішенням суду за поданням чинного міського голови в день виборів в Ужгороді заборонили роботу половині спостерігачів їхнього штабу.

“У нас залишилася частина спостерігачів, це понад 3 десятки осіб, в Ужгороді вибори проходять на 69 дільницях, тому роботи у них буде вдвічі більше.” - сказав він.

Щадей додав, що в його штабі планують підключати журналістів до спостереження та будуть просити бути в два рази пильнішими членів ДВК під час голосування та підрахунку голосів.

Як раніше повідомляв Укрінформ, чинний мер Ужгорода Богдан Андріїв в ніч перед виборами через суд домігся скасування реєстрації половини з числа спостерігачів свого опонента Віктора Щадея, кандидата від “Слуги народу”.

В Ужгороді сьогодні проходить повторне голосування з виборів міського голови. Змагаються чинний міський голова Богдан Андріїв та Віктор Щадей, кандидат від партії “Слуга народу”.