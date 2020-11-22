Поліція за добу отримала понад 60 заяв та повідомлень про виборчі порушення

З початку виборчого процесу надійшло понад 16,7 тисячі заяв та повідомлень щодо порушень виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Упродовж "дня тиші" до територіальних органів Національної поліції надійшла 61 заява та повідомлення, пов’язані з порушеннями виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській (27), Миколаївській (9), Львівській (7), Донецькій та Запорізькій (по 5) областях. Ще чотири правопорушення виявлено у Черкаській області, по два у Закарпатській і Полтавській областях та один факт порушення виборчого процесу встановлено у Рівненській області.

Зазначені повідомлення стосувалися: незаконної агітації – 42, підкупу виборців – 14, порушення ведення реєстру виборців – 4 та шахрайства – 1.

Поліцейські склали два адміністративні протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) КУпАП у Дніпропетровській та Львівській областях.

До ЄРДР унесено відомості щодо трьох кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України у Донецькій, Запорізькій областях та місті Черкаси.

Зазначається, що загалом з початку виборчого процесу до поліції надійшло 16 728 заяв та повідомлень щодо порушень виборчого процесу. Розпочато 1 161 кримінальне провадження та складено 2 433 адміністративні протоколи.

Сьогодні, 22 листопада, проводиться повторне голосування в рамках виборів депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови.