У Сумах чинний мер випереджає опонента майже на 10 тисяч голосів

У Сумах підбили підсумки голосування на виборах міського голови у двох районних територіальних виборчих комісіях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Суспільне.

За даними двох ТВК, чинний мер Олександр Лисенко випереджає опонента - Вадима Акпєрова - на 9 тисяч 879 голосів виборців.

"Результати Зарічної ТВК: Вадим Акпєров – 8387 голосів та Лисенко Олександр – 13 662 голоси", - цитує видання заступницю голови Зарічної ТВК Владиславу Смолянинову.

Результати виборів у Ковпаківському районі повідомила голова комісії Марина Міщенко: "За Акпєрова проголосували 8180 виборців, за Лисенка – 12 784".

Таким чином, за підрахунками районних комісій, виборці Ковпаківського району за Лисенка віддали 61% голосів, за Акпєрова – 39%. У Зарічному районі 62% та 38% відповідно.

Олександр Лисенко двічі обирався міським головою Сум: у травні 2014 року на позачергових виборах та у листопаді 2015-го.

Як зазначається, 18 листопада протоколи від районних комісій передадуть до міської комісії, де мають оголосити остаточні результати виборів.