ЦВК назвала лідерів другого туру на виборах мерів у чотирьох містах

Центрвиборчком оприлюднив результати повторного голосування з виборів міських голів, що відбулося 15 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис ЦВК у Фейсбуку.

Зазначається, що у Краматорську 57,85% виборців (від загальної кількості громадян, що взяли участь у повторному голосуванні) віддали свої голоси за Олександра Гончаренка.

В Українці Олександр Туренко набрав 51,5% голосів. У Херсоні Ігоря Колихаєва підтримали 63,59% виборців, а в Кам'янці-Подільському Михайла Посітка - 58,33%.

"Луцьк, Суми, Одеса ! Чекаємо інформацію від ТВК", - зазначили у Центрвиборчкомі.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.