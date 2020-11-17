У Вінниці ОПЗЖ замінила трьох із п’яти новообраних депутатів міськради

У Вінниці ОПЗЖ замінила трьох із п’яти новообраних депутатів міської ради на інших зі списку партії на місцевих виборах-2020.

Про це йдеться у Постанові Вінницької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 16 листопада 2020 року, передає кореспондент Укрінформу.

Територіальна виборча комісія у постанові зазначає, що згідно з частиною першою статті 283 Виборчого кодексу України особа, обрана депутатом міської ради, для її реєстрації зобов’язана подати до ТВК з відповідних місцевих виборів протягом 20 днів з дня оприлюднення офіційних результатів виборів заяву про реєстрацію її депутатом. 10 листопада міська ТВК розглянула заяви обраних депутатами міської ради від партії ОПЗЖ Донатаса Піскуна, Людмили Барабаш та Наталі Бондарчук про відмову від депутатського мандата. І ухвалила відповідну постанову.

У постанові від 16 листопада ТВК визнала обраними депутатами Вінницької міської ради Вінницького району Вінницької області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Вінницької регіональної організації політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» Сергія Грушка, Ігоря Горлачова та Миколу Яременка.

Як повідомляло агентство, на місцевих виборах-2020 до Вінницької міської ради «Опозиційна платформа – за життя» набрала 6,53% голосів виборців і здобула в раді 5 депутатських мандатів.